الخازن: لعدم التباطؤ بانتخاب رئيس ولضرورة تنفيذ الـ1701 ونشر الجيش عند الحدود الجنوبية

جدّد الوزير السّابق وديع الخازن، دعمه الكامل لرئيس مجلس النّواب نبيه بري ولرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في "حرصهما المُستمر على إبعاد كأس الحرب عن لبنان، وسعيهما الحثيث لعودة استقراره، في ظلّ الظّروف الرّاهنة"، مؤكّدًا "ضرورة تنفيذ القرار 1701، ونشر الجيش اللبناني عند الحدود الجنوبيّة، تأمينًا لسيادة لبنان ومنعًا لأي خروقات تُهدّد أمنه وتستفز المقاومة".

وعبّر في بيان، عن تقديره العميق "للجهود الدّبلوماسيّة الّتي تبذلها فرنسا في سبيل دعم لبنان واستقراره"، شاكرًا "جميع الدّول الصّديقة الّتي بادرت إلى إرسال المساعدات الطّبيّة والإنسانيّة، والّتي تحرص على مؤازرة لبنان في المحافل الدّوليّة".

وفي السّياق، أعرب الخازن عن تعاطفه الكبير مع "مأساة النّازحين الّذين يعيشون ظروفًا قاسية"، داعيًا المسؤولين إلى "مواكبتهم بما يضمن حقوقهم وكرامتهم"، مناشدًا القوى السّياسيّة في لبنان إلى "عدم التّباطؤ في انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، لأنّ الفراغ الرّئاسي يزيد من تعقيد الأوضاع ويُعرقل مسار التّعافي الوطني".