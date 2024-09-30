أعلنت جمعية الرسالة للإسعاف الصحي، أن "العدو الصهـيوني استهدف ظهر اليوم مقر تواجد فرقة كفرا في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي الدفاع المدني، ما أدى إلى استشهاد قائد الفرقة الشهيد يوسف سلمان حمدان وجرح أربعة مسعفين".

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية الرسالة للإسعاف الصحي: استشهاد قائد فرقة كفرا وجرح 4 مسعفين جراء القصف الإسرائيلي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.