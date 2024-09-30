"الجماعة الإسلامية" نفت شائعات عن وجود أسلحة لـ"حزب الله" في مركزها في شحيم

نفت "الجماعة الإسلامية" في جبل لبنان، "الأخبار والشّائعات المتداولة عبر وسائل التّواصل الاجتماعي، عن وجود مخازن أسلحة وصواريخ لـ"حزب الله" في مركزها في شحيم".

وأكّدت في بيان، أنّها "أخبار مغرضة ومدسوسة وخبيثة ومفبركة من بعض الجهات الحاقدة، بهدف التّحريض على "الجماعة الإسلاميّة" وأهلها في بيئتها، لا سيّما في هذه الظّروف الدّقيقة الّتي تمرّ بها البلاد، والّتي تترافق مع استمرار العدوان الإسرائيلي على وطننا وأهلنا وقراه وبلداته، مرتكبًا المجازر المتنقّلة من موقع إلى آخر".

وشدّدت الجماعة على "أنّها تضع هذا الموضوع في عهدة القوى الأمنيّة اللّبنانيّة، وملاحقة أصحاب هذه الأفكار الشّيطانيّة، الّتي تخدم العدو الإسرائيلي، وتهدّد منطقتنا وأهلنا".