التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الخارجيّة الفرنسيّة Jean-Noël Barrot، بحضور السّفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro، وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد، في ظلّ العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان. وقد نوّه الوزير Barrot بأداء الجيش، مؤكّدًا استمرار دعم بلاده للمؤسّسة العسكريّة.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الفرنسية التقى قائد الجيش مؤكدًا استمرار دعم بلاده للمؤسسة العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.