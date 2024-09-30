"أسوشيتد برس" عن مسؤول لبناني: 12 جنديا على الأقل من الجيش قتلوا منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمني لبناني، أن "12 جنديا على الأقل من الجيش قتلوا منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، "استشهاد أحد العسكريين نتيجة استهداف مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي دراجة نارية، أثناء مرورها عند حاجز العمرة- الوزاني التابع للجيش اللبناني".