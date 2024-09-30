القرم: التحقيق جار للتأكد من صحة الاتصالات والتهديدات التي تلقاها عدد من اللبنانيين

أكّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​جوني القرم​، في تصريح لقناة "الجديد"، أنّ "التّحقيق جار للتّأكد من صحّة الاتصالات والتّهديدات الّتي تلقّاها عدد من اللّبنانيّين، وهناك بعض التّطبيقات الوهميّة الّتي تُستخدم بهدف خلق الذّعر لدى المواطنين".

وكان قد أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، في وقت سابق اليوم، بأنّ "رئيس بلديّة سعدنايل طلب من جميع المواطنين إخلاء المباني بجوار البلديّة، في أسرع وقت"، بعد ورود اتصال تحذيري من قبل الجيش الإسرائيلي إلى أحد سكان البلدة، لإخلاء منزله.