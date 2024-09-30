منظمة إسرائيلية تحرض على إحتلال الجنوب: أنه الوقت المناسب لشراء منزل في لبنان

في سياق الحرب المستمرة على لبنان، بدأت بعض الأوساط الإسرائيلية، لا سيما على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن ظنت أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً على تحقيق "إنتصارات" على أرض الواقع، بالتحريض على تنظيم حركة إستيطانية في لبنان، تحت عنوان أنه حان الوقت لشراء منزل في لبنان.

تجدر الإشارة إلى أنه، في أواخر شهر آذار الماضي، كانت قد تأسست حركة تدعى "أوري تزافون"، بهدف المطالبة بالحرب وإعادة احتلال جنوب لبنان وبناء مستوطنات إسرائيلية هناك.

وفي أواخر في منتصف شهر حزيران الماضي، قد عمدت إلى التحريض على إحتلال جنوب لبنان، من خلال مؤتمر عن بعد عقدته، مقدمة فيه "رؤيتها" بشأن إقامة المستوطنات بين حدود إسرائيل الشمالية ونهر الليطاني.

وقد تحدث خلال ذلك المؤتمر بن أرتسي، شقيق سارة نتانياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، معتبراً أنه "يجب أن نتوقف عن استخدام مصطلح لبنان". وأشار إلى أن "الحدود الموجودة اليوم مصطنعة بالكامل، إذ أن الجليل يمتد إلى الليطاني، وهو كتلة جبلية لا يمكن فصلها إلى أجزاء".