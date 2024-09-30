محافظ جنوب سيناء يبحث آليات توفير مياه الشرب وري الزراعات بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد :

عقد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، اجتماعاً لبحث تحسين آليات توفير مياه الشرب وري الزراعات والمساحات الخضراء بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وتحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع خطط توفير مشروعات مياه الشرب على مستوى كافة مدن المحافظة، ومقترحات وسبل توفير المياه للزراعات والمساحات الخضراء بممشى السلام السياحي، والحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وبحث المشروعات التي جرى الانتهاء منها و الجاهزة للافتتاح، والجاري تنفيذها.

وقال المحافظ،: إن المساحات الخضراء ليس هدفًا جماليًا فقط لكنها حق الأجيال القادمة، كونها أحد أهم عناصر البيئة الطبيعية، وعنصر أساسي للاستدامة البيئية، مشيرا إلى أنه جاري التوسع فيها في إطار الحفاظ على مدينة شرم الشيخ خضراء صديقة للبيئة.

ووجه المحافظ بضرورة الحفاظ على ما تم ضخه من استثمارات في البنية التحتية بتوجيهات رئاسية، ة التعاون بين جميع الجهات المعنية منها شركة مياه الشرب، والهيئة القومية لمياه الشرب، والمحافظة، للحفاظ على توفير الخدمة وحماية المكتسبات.

وأكد ضرورة الحفاظ عليها واستدامتها وإجراء كافة أعمال الصيانة الدورية بها عن طريق التعاقد مع شركات مسؤولة للقيام بتلك الأعمال، سواء صيانة المباني والأعمال الميكانيكية، أو الزراعات والمساحات الخضراء.