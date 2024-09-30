تحرك عاجل من محافظة الدقهلية بعد انهيار منزل وإصابة 4 فى انفجار أسطوانة غاز

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والتوجه إلى موقع حادث انهيار منزل جراء انفجار اسطوانة غاز بمنطقة حي السلام، والتعامل معه ( الصحه - الإسعاف - الحماية المدنية - مركز شرطة منية النصر - التضامن الإجتماعي )، حيث جرى نقل جميع المصابين الي المستشفى لتلقي العلاج .

كما أمر محافظ الدقهلية، بفرض كردونا أمنيا حول المنزل والمنازل المجاورة وعرضهم علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرارات إزالة لهم في حالة التأكد من عدم صلاحيتهم الإنشائية، ورفع الأنقاض الناجمة عن الانهيار .

ووجه المحافظ فريق العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة بمتابعة الموقف أول بأول والتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

من جانبه انتقل رئيس مركز ومدينة منية النصر" إلى مستشفى منية النصر للاطمئنان علي المصابين وتقديم الدعم والرعاية الكاملة لهم .

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