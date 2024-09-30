"الابن العاق هشم رأس أمه بالفأس".. كشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة فى قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، غموض واقعة العثور على جثة سيدة بها ضربات بآلة حادة في رأسها، داخل إحدى قرى مركز نجع حمادي محافظة قنا.

وكشفت تحريات رجال المباحث الجنائية، أن الجثة لسيدة تُدعى ب، تبلغ من العمر 70 عامًا، وأن مرتكب الواقعة نجلها، حيث قام بضرب المجني عليها بآلة حادة "فأس" حتى فارقت الحياة.

وكانت قوات الأمن في مركز شرطة نجع حمادي، عثرت يوم الجمعة الماضي، على جثة سيدة مُسنة بها ضربات بآلة حادة في الرأس داخل منزلها.

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي تحت تصرف الجهات المختصة، حتى كشف رجال الأمن غموض الواقعة وأن مرتكب الواقعة ابنها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.