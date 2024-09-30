رئيس الوزراء الروسي يصل إلى إيران في زيارة رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)



وصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، إلى إيران في زيارة رسمية.

وذكرت الخدمة الصحفية للحكومة الروسية، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء الروسي سيجري خلال زيارته لإيران محادثات مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، والنائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقالت الخدمة الصحفية إن "الطرفين يعتزمان مناقشة مجموعة كاملة من قضايا التجارة والتعاون الاقتصادي والثقافي والإنساني بين روسيا وإيران، بما في ذلك تنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى في مجالات النقل والصناعة والطاقة والتعليم وغيرها من المجالات".

وعلى مدى العامين الماضيين، أبرمت روسيا وإيران أكثر من عشرين وثيقة حكومية دولية ومشتركة بين الإدارات في مختلف المجالات. ويجري الآن استكمال الإجراءات الحكومية الداخلية للتوقيع على معاهدة أساسية جديدة بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بحسب قناة (آر تي) الروسية.

ومن المتوقع أن يوقع رئيسا البلدين على الوثيقة على هامش قمة "بريكس" التي ستعقد في مدينة قازان الروسية في أكتوبر المقبل.