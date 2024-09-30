الكونغو الديمقراطية: نحو 7889 حالة مصابة بجدري القردة و43 حالة وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

كشف مصادر صحية محلية في مقاطعة كيفو الجنوبية، بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن إصابة ما لا يقل عن 7889 شخصا بجدري القردة ووفاة 43 آخرين على الأقل متأثرين بإصابتهم في تسعة أشهر أي منذ شهر يناير 2024.

ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، عن المصادر الصحية أن المناطق الصحية في "ميتي مورهيسا" و"نيانجيزي" هي الأكثر تضررا من هذا الوباء في مقاطعة "كيفو الجنوبية".

وأضافت أن فريقا إنسانيا تابعا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الكونغو الديمقراطية قام، بمشاركة عدد من الوكالات الأممية والشركاء الدوليين، زار مقاطعة كيفو الجنوبية يومي 27 و28 سبتمبر الجاري لتقديم الدعم اللازم لهذه المقاطعة في إطار مواجهة وباء جدري القردة.

وأشارت إلى أن من بين المشاركين في هذا الفريق ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي والسفارة اليابانية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الإفريقي.

من جانبه، وصف برونو ليماركيس، منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الكونغو الديمقراطية، هذه الزيارة بأنها: "مهمة دعم وبعد هذه المهمة ستصدر عنها توصيات.

وقال سنواصل حالة التعبئة دعما للسلطات الكونغولية"، مشيرا إلى أنه "سنستمر في العمل مع جميع شركائنا لتعبئة الدعم الأساسي اللازم لمنع توسع الوباء ودعم الاستجابة ضده".

فيما أكدت بوريما هاما ممثلة منظمة الصحة العالمية في الكونغو الديمقراطية أن "على مستوى مقاطعة كيفو الجنوبية; فإن الاستجابة لوباء جدري القدرة منظمة بصورة جيدة"، مضيفة "لقد جئنا لتقديم دعمنا لهذه المقاطعة حتى تكون الاستجابة كافية نظرا لأننا نريد السيطرة على الوباء ووقفه".

جدير بالذكر أن وزير الصحة الكونغولي، روجر كامبا، كان قد أعلن في منتصف شهر سبتمبر الجاري عن بدء حملة التطعيم ضد جدري القردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اعتبارا من الثاني من شهر أكتوبر المقبل على أن تستمر حملة التطعيم حتى الحادي عشر من الشهر نفسه.