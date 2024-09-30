الأمم المتحدة: مئة ألف شخص فروا من لبنان باتجاه سوريا

أفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، بأن "نحو مئة ألف شخص فروا من لبنان باتجاه سوريا هربا من الغارات الإسرائيلية". واشار الى أن "عدد الأشخاص الذين عبروا إلى سوريا من لبنان هربا من الغارات الإسرائيلية بلغ مئة ألف، من لبنانيين وسوريين" مضيفا أن "التدفق متواصل".

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