ترودو عبّر لميقاتي عن تضامنه مع لبنان: لضرورة وقف التصعيد والعودة للحلول السلمية

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ تلقّى اتصالًا من رئيس وزراء كندا ​جاستن ترودو​، الّذي عبّر عن تضامنه مع ​لبنان​، مبديًا قلقه الشّديد من المواجهات الدّائرة الّتي تستهدف المدنيّين، ومشدّدًا على ضرورة وقف التّصعيد والعودة إلى الحلول السّلميّة".

وذكرت أنّ "كذلك، تلقّى رئيس الحكومة اتصالًا من نائب الرّئيس الإيراني، الّذي عبّر عن إدانته الاعتداءات الإسرائيليّة على المناطق السّكنيّة في لبنان ".