أفاد مراس "النشرة" في جنوب لبنان، بسقوط "شهيد وجريح، نتيجة غارة إسرائيليّة استهدفت منزلًا في بلدة بدياس". وأشار إلى أنّ "غارة إسرائيليّة استهدفت منزلًا في علما الشعب، وأُخرى استهدفت مركز الدفاع المدني في "كشافة الرّسالة الإسلامية" في كفرا، وهناك 7 جرحى حتّى الآن".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": شهيد وجريح بغارة على بدياس و7 إصابات بغارة على مركز "كشافة الرسالة" في كفرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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