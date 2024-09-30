ارتفاع أسعار الذهب في ظل التوترات الجيوسياسية في العالم

صعدت العقود الآجلة للذهب في تعاملات اليوم، في ظل التوترات الجيوسياسية في العالم، حيث تتجه نحو تسجيل مكاسب شهرية بنسبة 5.7%.
وارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.13% إلى 2671.60 دولار للأونصة، فيما استقرت العقود الفورية عند 2649.29 دولار للأونصة.
وخلال شهر ايلول الجاري صعدت أسعار الأصفر الرنان بنسبة 5.7%، حيث كانت مطلع الشهر الجاري عند 2527.6 دولار للأونصة.
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