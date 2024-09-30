قائد الجيش الإيراني: دماء نصر الله ستكون أكثر عصفا بالكيان الصهيوني من نصر الله نفسه

أكد قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي أن "دماء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ستكون أكثر عصفا بالكيان الصهيوني من نصر الله نفسه". وردا على سؤال حول رد طهران على اغتيال نصر الله أجاب :"انتظروا".

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