وزير خارجية فرنسا: ندعم لبنان وشعبه وجيشه ونؤكد أولوية انتخاب رئيس ووقف المواجهات المسلحة

جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال لقائه وزير الخارجيّة الفرنسيّة جان نويل بارو في السّراي الحكومي، في حضور السّفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، والمستشار الدّبلوماسي لرئيس الحكومة السّفير بطرس عساكر، التّأكيد أنّ "مدخل الحلّ هو في وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، والعودة إلى النّداء الّذي أطلقته الولايات المتّحدة الأميركيّة وفرنسا بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربيّة وأجنبيّة، لوقف إطلاق النّار".
ورأى أنّ "الأولويّة هي لتطبيق القرار الدولي 1701".
بدوره، شدّد بارو على "أولويّة انتخاب رئيس الجمهوريّة، والعمل على وقف المواجهات المسلّحة"، معلنًا أنّ "فرنسا تدعم لبنان وشعبه على الصّعد كافّة، وهي مهتمّة جدًّا بدعم الجيش ومساعدته في هذه الظّروف الدّقيقة".
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