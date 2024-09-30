"النشرة": شهيدان وجرحى في 3 غارات على مفرق الخيام ومركز للجيش بالوزاني وأطراف بساتين سردا

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بـ"سقوط شهيدَين من الجنسيّة السّوريّة، نتيجة غارة من مسيّرة إسرائيليّة استهدفت درّاجةً ناريّةً عند مفرق الخيام".
وأشار إلى أنّ "غارةً ثانيةً استهدفت مركزًا للجيش في الوزاني، ما أدّى إلى إصابة عسكري بشظايا، وقد نُقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج"، لافتًا إلى أنّ "غارةً ثالثةً من مسيّرة إسرائيليّة استهدفت درّاجةً ناريّةً على أطراف بساتين سردا، ما أدّى إلى وقوع إصابتَين من الجنسيّة السّوريّة".
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