بارو سلّم الأبيض 12 طنًا من الأدوية والمعدات الطبية وأطلق مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين يورو

كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان وزّعته السّفارة الفرنسيّة في لبنان، أنّ "وزير أوروبا والشّؤون الخارجيّة جان نويل بارو، سلّم مساء الأحد في بيروت، إلى وزير الصّحة اللّبناني 12 طنًّا من الأدوية والمعدّات الطّبيّة، نقلتها بالطائرة وزارة القوّات المسلّحة الفرنسيّة، للاستجابة لحالات الطّوارئ واحتياجات الطّبّ العام، وخاصّةً طبّ الأطفال".

وأوضحت أنّ "هذه العمليّة قد مكّنت من تقديم مركزَين صحيَّين متنقّلَين، لتقديم الرّعاية لـ1000 شخص مصابين بجروح خطيرة في المستشفيات اللّبنانيّة"، مشيرةً إلى أنّ "بالإضافة إلى ذلك، فإنّ 18 صندوق دواء قدّمتها جمعيّة "توليب"، ستمكّن المنظّمات غير الحكوميّة من إعادة تزويد خدمات الطّوارئ وطبّ الأطفال والطبّ العام بالأدوية الأساسيّة". ولفتت إلى أنّ "فرنسا تشكر الشّركاء في هذه العمليّة المنفَّذة بالتّعاون مع الاتحاد الأوروبي".

كما أعلن بارو "إطلاق مساعدات إنسانيّة طارئة بقيمة 10 ملايين يورو، لدعم عمل المنظّمات الإنسانيّة على الأرض، وعلى رأسها الصليب الأحمر اللبناني"، مؤكّدًا أنّ "في مواجهة تصاعد الصّراع بين إسرائيل و"حزب الله"، تقف فرنسا إلى جانب لبنان، وتظلّ ملتزمةً بحماية المدنيّين وأمن مواطنيها".