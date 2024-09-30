قوى الأمن طلبت من ذوي الضحايا المفقودين الحضور لأخذ عينات لإجراء فحوصات الـ"DNA"

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في سبيل مساعدة أهالي المفقودين من جرّاء العدوان الإسرائيلي على ​لبنان​، وبهدف تسهيل عمليّة التّعرف إلى الضّحايا المفقودين مجهولي الهويّة، أو الأشلاء، تطلب المديريّة العامّة من ذوي المفقودين، الحضور من السّاعة 8:00 صباحًا ولغاية السّاعة 3:00 عصرًا إلى أحد مكاتب الحوادث في وحدة ​الشرطة القضائية​ في المحافظات، بهدف أخذ العيّنات اللّازمة لإجراء فحوصات الـ"DNA"، للتّعرف على هؤلاء الضّحايا أو الأشلاء".

وأكّدت في بلاغ، أنّه "يجب أن يكون بحوزة الشّخص المعني بالحضور إلى أحد هذه المراكز، أحد المستندات الثّبوتيّة (جواز سفر- إخراج قيد عائلي- بطاقة الهويّة). ومن المفضّل أن يكونوا شخصين من الأصول أو الفروع (أب، أم، أولاد)، وعند الاستحالة أن يكونوا من الإخوة أو الأخوات، وذلك وفقًا للآتي:

اسم القطعة المكان

مكتب الحوادث المركزي: ثكنة اميل الحلو- جناح ابو شاهين- طابق ثاني

مكتب الحوادث في بعبدا: عاريا- مجمع عاريا- الطابق الثاني

مجموعة جونية: سنتر البستاني- مقابل سراي جونيه- طابق ثالث

مكتب الحوادث في زحلة: زحلة- بجانب قصر عدل زحلة

مجموعة بعلبك: بعلبك- المبنى النموذجي لفصيلة بعلبك- الطابق الارضي

مكتب الحوادث في صيدا: حارة صيدا- مجمع تلة مار الياس- الطابق الارضي

مجموعة النبطية: النبطية- مجمع كفرجوز- الطابق الخامس

مكتب الحوادث في طرابلس: طرابلس- ساحة التل- مبنى عصام فارس- الطابق الثاني".