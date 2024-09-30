أشار مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، إلى "سقوط 12 شهيدًا و20 جريحًا، في حصيلة لغارات العدو الإسرائيلي ليل أمس على الهرمل".

كانت هذه تفاصيل خبر مركز عمليات طوارئ الصحة: 12 شهيدًا و20 جريحًا حصيلة الغارات الليلية على الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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