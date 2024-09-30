عيتاني: حريق نشب خارج حرم مرفأ بيروت والعمل جار على إخماده

أكّد رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني، في بيان، أنّ "الحريق الّذي نشب اليوم هو خارج حرم المرفأ، وهو تحديدًا قرب نهر بيروت، والعمل جارٍ على إخماده".
وكان قد أٌفيد بتصاعد دخّان من محيط مرفأ بيروت، من دون معرفة أسبابه.
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