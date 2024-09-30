"حزب الله": قصفنا قاعدة الناعورة بصلية من صواريخ فادي 2

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 30-09-2024 قاعدة الناعورة بصلية من صواريخ فادي 2".

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