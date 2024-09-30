"النشرة": ماذا تعني خطوة الإمارات تجاه لبنان؟

اكد قرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان في مؤازرة اللبنانيين بمساعدات بقيمة ١٠٠ مليون دولار، ان لبنان ليس متروكاً عربياً. وبحسب معلومات "النشرة" ان الإمارات ستقدّم مزيداً من الدعم للشعب اللبناني لتخطي محنته التي ولّدتها الحرب الاسرائيلية ضد لبنان. مما يعني ان الدول العربية لن تتخلى عن اللبنانيين في المرحلة المقبلة، وهي جاهزة لإمداده بالدعم المالي، والدبلوماسي كما تفعل عبر المحافل الدولية، فيما تبرز لاحقاً مرحلة اعادة اعمار ما هدمته الاعتداءات الاسرائيلية، والدور العربي المطلوب في هذا المجال.

فهل تقدم الدول العربية الأخرى على تكرار تجربة الإمارات؟

يبرز دور العراق والأردن ومصر في تقديم مساعدات أيضاً، بينما عملت سوريا على احتواء واحتضان اعداد كبيرة من النازحين اللبنانيين اليها في الايام الماضية.

وتساهم القاهرة بشكل مباشر في محاولات وقف الحرب من خلال اتصالات وتحركات تجريها مصر دولياً.

كل ذلك، يؤكد ان الحضن العربي للبنان قائم حالياً وفي المرحلة المقبلة.