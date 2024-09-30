أكّد المدير العام للدّفاع المدني العميد ​ريمون خطار​، في تصريح إذاعي، "وجود نقص كبير في العتاد اللّازم لحماية عناصر الدفاع المدني"، مشيرًا إلى أنّ "الدّفاع المدني لم يتمّ استدعاؤه لحضور الجلسة الطّارئة الأخيرة لمجلس الوزراء، رغم دوره الأساسي في التّعامل مع الأزمات والكوارث".

كانت هذه تفاصيل خبر خطار: هناك نقص كبير في العتاد اللازم لحماية عناصر الدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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