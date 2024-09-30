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ميقاتي أصدر مرسومًا بإعطاء تعويض موقّت ومساعدة مالية لعاملي القطاع العام والمتقاعدين

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أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ المرسوم رقم 14033، القاضي بإعطاء تعويض موقّت ومساعدة ماليّة لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الّذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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