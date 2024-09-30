أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ المرسوم رقم 14033، القاضي بإعطاء تعويض موقّت ومساعدة ماليّة لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الّذين يستفيدون من معاش تقاعدي.

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي أصدر مرسومًا بإعطاء تعويض موقّت ومساعدة مالية لعاملي القطاع العام والمتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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