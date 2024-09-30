غياض: بارو ركز خلال لقائه الراعي على أهمية انتخاب رئيس ووقف الحرب

أشار مسؤول الإعلام في الصّرح البطريركي في بكركي ​وليد غياض​، بعد لقاء البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، في بكركي، وزير الخارجيّة الفرنسيّة جان نويل بارو والوفد المرافق، في حضور السّفير الفرنسي هيرفي ماغرو، إلى أنّ "زيارة بارو هي للتّضامن والاستطلاع والدّفع بملفّات أساسيّة إلى الأمام".

ولفت إلى أنّ "بارو ركّز في حديثه على أهميّة انتخاب رئيس للجمهوريّة، كأساس وأولويّة، مع التّأكيد على أهميّة وقف الحرب".