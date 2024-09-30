وزارة الصحة نعت 6 مسعفين استشهدوا بغارة على سحمر: نأسف لعدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته

جدّد مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، شجب "استهداف العدو الإسرائيلي للهيئات الإسعافيّة، إذ أدّت غارة معادية على مركز للدّفاع المدني- الهيئة الصّحيّة الإسلاميّة في سحمر في البقاع الغربي، إلى استشهاد ستّة مسعفين وإصابة أربعة بجروح".

وأشار في بيان، إلى أنّ "​وزارة الصحة العامة​ تنعى الشّهداء الشّجعان، وتحيّي إقدام كلّ المسعفين اللّبنانيّين الّذين لم يتوانوا عن أداء واجبهم الإنساني، رغم ما يتعرّضون له من تهديد وتخويف وترهيب لإعاقتهم عن مهمّتهم الإسعافيّة"، لافتًا إلى أنّ "الوزارة تأسف لعدم تحمّل المجتمع الدّولي مسؤوليّاته، ووضع حدّ لتمادي الكيان الإسرائيلي بخرق القوانين والأعراف الدّوليّة، وتنفيذ إبادته اللاإنسانيّة العدوانيّة، الّتي يدفع ثمنها المدنيّون ورجال الإسعاف".