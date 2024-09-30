الارصاد الجوية: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة أحيانا خلال الليل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي ملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة، تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تلامس سرعتها ال55 كلم/س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر للمتر ونصف، تخف حدة الأمطار تدريجيا اعتبارا من المساء".

واشارت الى أن "لبنان يتأثر تدريجيا اعتبارا من مساء اليوم بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه تركيا يؤدي إلى طقس متقلب مع أمطار متفرقة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة، بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، حتى صباح يوم الأربعاء حيث يستقر الطقس تدريجيا".

ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا اعتبارا من المساء إلى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة أحيانا خلال الليل مترافقة برياح ناشطة تشتد شمال البلاد لتلامس سرعتها 50 كم/س مع احتمال حدوث بر ق ورعد فجر الثلاثاء".

وذكرت أن "طقس الثلاثاء غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي ملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة، تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تلامس سرعتها ال55 كلم/س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر للمتر ونصف، تخف حدة الأمطار تدريجيا اعتبارا من المساء".

واضافت أن "طقس الأربعاء غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ، مع إحتمال بعض الأمطار الخفيفة خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد، يستقرالطقس تدريجيا خلال النهار"، موضحة أن "طقس الخميس قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية".