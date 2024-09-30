الحريري أشاد بالمبادرات العربية لمساعدة لبنان واللبنانيين

أشاد رئيس تيّار "المستقبل" ​سعد الحريري​، بـ"المبادرات العربيّة لمساعدة لبنان واللّبنانيّين"، معبّرًا عن "عظيم الامتنان لتوجيه رئيس الإمارات محمد بن زايد لتقديم مساعدات إغاثيّة عاجلة إلى الشّعب اللّبناني بقيمة مئة مليون دولار، لتمكينه من مواجهة أعباء المرحلة ومخاطرها".

كما عبّر في بيان، عن "تقدير اللّبنانيّين لإعلان وزارة الخارجيّة في السّعوديّة، عن توجيهات القيادة بتقديم مساعدات طبيّة وإغاثيّة لمواجهة الظّروف الحرجة".