أعلن الدفاع المدني أن المهمات المنفذة من قبل عناصر المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان خلال ساعات ليل ٢٩-٣٠ أيلول ولغاية الساعة توزعت على الشكل التالي
الكولا-بيروت
اثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكني قرابة الساعة الواحدة ليلا في محلة الكولا هرعت فرق الإطفاء والإسعاف والإنقاذ الى المكان. وفي حصيلة العمليات :
اسعاف
-نقل جريحين
-نقل شهيد الى المستشفى
مدينة صيدا
اسعاف
-سحب ١٣ جريح
انقاذ
-انتشال جثامين ١٠ شهداء من تحت الانقاض
ضاحية بيروت الجنوبية :
لا زالت عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في مواقع عدة، سيما في محلة بئر العبد بحثا عن مفقود.
إطفاء :
-إخماد النيران التي اندلعت داخل منزل ومحلين في تحويطة الغدير.
قضاء صور :
تستمر حتى هذه اللحظة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت محلة البص (صور) حيث لا يزال هناك ٣ مواطنين ضمن عداد المفقودين.
أما العمليات المنفذة فهي :
إغاثة وانقاذ :
- انتشال جثامين ٣ شهداء من موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت البص - صور.
- انتشال جثماني شهيدين من موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة مروحين (نقلوا بواسطة جهات أخرى الى المستشفيات)
- نقل مصابين الى المستشفيات أصيبا جراء القصف الاسرائيلي على البص -صور.
إطفاء :
-مؤسسة
محافظة بعلبك :
إطفاء :
محلات ومستودع عدد ١
مزرعة عدد ١
منزل عدد ٥
مبنى عدد ٢
خيم بلاستيك عدد ١
خزان محروقات عدد ١
صهريج عدد ١
بحث وانقاذ :
جثامين شهداء عدد ١
خدمات :
-جرف طريق
محافظة النبطية :*
إطفاء :
- إخماد حريق منزل في كفررمان
- نقل جريح، اثر غارة إسرائيلية على بلدة كفرتبنيت، الى مستشفى الحكومي في النبطية
خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني نشر تقريرا عن مهمات عناصره جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان خلال ليل أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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