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الحوار الوطنى يستعرض أوجه الدعم المباشر المقدمة للدولة لدعم مواطنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 02:00 م

في ضوء حرص الحوار الوطني على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال تسليط الضوء على جهود الدولة المستمرة في تقديم الدعم للمواطنين، استعرضت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى أوجه الدعم المباشر التي تقدمها الدولة لدعم مواطنيها، والتي تشمل تقديم المساعدات المالية، دعم السلع الأساسية، تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها الكثير.

وأشارت الى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع الفئات المستحقة.

يذكر أن الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطنى نشرت من قبل "قاموس الحوار الوطني" لتوضيح أبرز المفاهيم والمصطلحات المتداولة في موضوعات الدعم، وكيف تسهم هذه الأنماط في تحسين حياة المجتمعات.

يأتي ذلك في ضوء حرص الحوار الوطني على إشراك كافة المواطنين والفئات المجتمعية والسياسية في متابعة المستجدات المتعلقة بأحد أهم القضايا المطروحة للنقاش "قضية الدعم العيني و النقدي".

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برامج الدعم المباشر

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جانب من برامج الدعم المباشر

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أوجه برامج الدعم 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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