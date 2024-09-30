شكرا لقرائتكم خبر عن رشا راغب تشارك في لجنة تقييم أعمال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 11:13 م

شاركت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب في فعاليات اللجنة الوطنية لتقييم مشروعات الدورة الثالثة من "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، وذلك من خلال عضويتها بلجنة التحكيم الخاصة بالمبادرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبحضور الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ورئيس اللجنة الوطنية، و السفير هشام بدر رئيس اللجنة التنظيمية والمنسق العام للمبادرة.

جدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تدعم المبادرة منذ إطلاقها في يونيو 2022 من خلال دورها التدريبي والتوعوي بتقديم البرامج التدريبية للسادة المتقدمين للمبادرة والتي تتطرق للموضوعات ذات الصلة مثل ريادة الأعمال للمشروعات الخضراء والجدوى الاقتصادية لها والأمن السيبراني وأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030، مما يتوافق مع جهود الأكاديمية بالتوعية بأهداف التنمية المستدامة وكذا العمل على تحقيقها.