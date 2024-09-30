شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يوزع وجبات ساخنة على مرضى الفشل الكلوي في الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفي إطار حملة "إيد واحدة"، تواصل مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي إعداد وجبات ساخنة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

حيث تم إعداد أكثر من 350 وجبة متكاملة العناصر الغذائية من بروتين وخضروات وفاكهة وكربوهيدرات وتجهيزها في مقر المؤسسة وبعد ذلك يتم توزيعها للأسر الأولى بالرعاية في نطاق محافظة الجيزة ودور الرعاية ومستشفيات غسيل الكلى الذين يتم إعداد وجبات خاصة بهم يراعى فيه نسب الملح والبهارات، ويتم التوزيع وفقًا لقاعدة بيانات معدة مسبقًا بالتعاون مع التحالف الوطني لمراعاة عدم ازدواجية المنفعة.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.