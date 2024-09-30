شكرا لقرائتكم خبر عن رد الجميل.. التحالف الوطنى يدعم كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

على مدار الفترة الماضية نجد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى يسابق الزمن لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا فى كافة النواحى الحياتية سواء بتقديم كراتين مواد غذائية أو وجبات أو دعم صحى بالقوافل الطبية والأدوية أو الاهتمام بالتعليم بمساعدة الأسر الأكثر احتياجا بتقديم الحقائب والأدوات المدرسية بخلاف مشاركته للأسر فى الأعياد والمناسبات.

ويحظى كبار السن بنصيب وافر من مبادرات التحالف، وهو ما ظهر في زيارة مثمرة للسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني لمؤسسة الباقيات الصالحات، الأسبوع الماضي استعرض الدكتور أحمد الفقي، المدير التنفيذي للمؤسسة، خدمات الجمعية الطبية المتكاملة لمرضى الزهايمر من المسنين، وأكد الدكتور الفقي على أهمية التوعية بمرض الزهايمر واحتياجات المرضى، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتقديم الرعاية الشاملة لهم.

وشهدت الزيارة، تطرق الدكتورة مروة ياسين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الباقيات الصالحات، للحديث عن منشآت المؤسسة والخدمات التي تقدمها. وأشارت إلى معهد التمريض الذي يضم 500 طالب، موضحة أن المعهد يتعاون مع ألمانيا لتوفير فرص تدريبية للطلبة المتفوقين لمدة عام، حيث يتدربون على رعاية مرضى الزهايمر.

كما أكدت أن المؤسسة تتابع حالة 2000 مريض، مما يوفر فرصة للبحث والتطوير في هذا المجال الحيوي. وأعربت عن حلمها في إنشاء مدينة الزهايمر بتكاليف منخفضة، مستوحاة من النماذج الناجحة في هولندا وفرنسا.

وعبّرت السفيرة نبيلة مكرم عن شكرها للعرض الشامل الذي قدمته المؤسسة، مشيدة بالتخصص الفريد الذي تقدمه في مجال رعاية مرضى الزهايمر، وفي سياق متصل، أكدت المؤسسة على أهمية توعية المجتمع بمرض الزهايمر، محذرة من أن المرض قد يصبح جائحة بحلول عام 2030، مما يستدعي تكثيف الجهود لنشر الوعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.