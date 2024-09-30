حذاء وزيرة الخارجية الألمانية يتسبب بموقف محرج لها في الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

بسبب حذائها الأحمر ذا الكعب العالي، تعرضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لموقف محرج في شوارع ولاية نيويورك الأمريكية، خلال زيارتها لحضور قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تعرضت بيربوك للموقف أثناء توجهها للقاء وزير الخارجية الكندية ميلاني جولي في مقهى بمنطقة مانهاتن، خلال اجتماعات الجمعية العامة، حيث علق حذائها في الرصيف لفترة وجيزة ما تسبب في كسره.

أثار موقف بيربوك على أرصفة نيويورك انتباه المارة الذين سارعوا لالتقاط الصور، وضحك وزيرة الخارجية الكندية التي ارتدت حذاء رياضيا في المقابل.

يُذكر أن حادثة مماثلة وقعت لبيربوك قبل عامين في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دبي، حيث انكسر حذاؤها آنذاك أيضًا.