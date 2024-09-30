نائب أمين حزب الله: سنعمل بالكوادر البديلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:



قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن "المسيرة التي رباها سماحة السيد نصر الله مستمرة وحزب الله مستمر بأهدافه".

وأضاف قاسم خلال كلمة متلفزة له، "فقدنا قائدنا الأمين العام نصر الله بالإضافة للشهيدين علي كركي وعباس نيلفروشان".

وأكد أن منظومة القيادة والسيطرة ستتابع ما كنت تقوم به، إذ أن إسرائيل تعمل على ضرب القدرة العسكرية والبشرية لحزب الله .

ولفت إلى أن "الأخوة في حزب الله يتابعون عملهم وفق الهيكلية المنظمة ويعملون وفق الخطط البديلة للأفراد والقادة.

وأوضح أنه بعد اغتيال نصر الله استمرت عمليات المقاومة بالوتيرة نفسها وأكثر، وضربنا معاليه أدوميم وحيفا ونواصل المقاومة.

وهذا هو أول خطاب لمسؤول من حزب الله منذ اغتيال حسن نصر الله، الجمعة.