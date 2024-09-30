نائب أمين حزب الله عن احتمال توغل إسرائيل بريا: جاهزون للمعركة والخيارات مفتوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

علق نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، على اعتزام جيش الاحتلال على تنفيذ "مناورة برية" في جنوب لبنان.

وقال قاسم في كلمة متلفزة بُثت اليوم الإثنين، إن "ما نقوم به هو الحد الأدنى كجزء من خطة متابعة المعركة، بحسب تقديرنا والخطط المرسومة وما يتطلبه الميدان".

وأضاف: "نعلم أن المعركة قد تكون طويلة.. والخيارات مفتوحة أمامنا وسنواجه أي احتمال، ومستعدون إذا قرر الإسرائيلي أن يتدخل بريا فالقوات جاهزة للالتحام البري".

وتابع: "تجهزنا واستعدينا وواثقون أن العدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه وسنخرج منتصرين من هذه المعركة".

وهذا هو أول خطاب لمسؤول من حزب الله منذ اغتيال حسن نصر الله، الجمعة.