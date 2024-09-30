توجيه عاجل من شيخ الأزهر بشإن إعانة "أكتوبر" لمستحقي بيت الزكاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم لشهر أكتوبر 2024م، بداية من غدٍ الثلاثاء الموافق 1 من أكتوبر 2024م.

وأوضح بيت الزكاة في بيان له اليوم، أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأولى بالرعاية عن شهر أكتوبر 2024م، سيكون متوفر في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لبيت الزكاة والصدقات"، التي تعمل على مد يد العون إلى الأسر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.