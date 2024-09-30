نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قدم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، التعزية للمرشد الإيراني علي خامنئي، برحيل الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وقُتل حسن نصر الله الزعيم التاريخي لحزب الله لأكثر من ثلاثة عقود، جراء ضربة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي للحزب في الضاحية الجنوبية، استخدمت فيها إسرائيل ما يزيد عن 80 قنبلة خارقة للتحصينات تزن طنا من المتفجرات، لاختراق مقره العسكري "المُحصّن" الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني.

وقال "قاسم" في كلمة له، الإثنين، إن "سماحته (حسن نصر الله) سيظل بيننا دائمًا وأبدًا".

وأضاف: "نعزي ولي الأمر القائد الخامئني والمجاهدين والمجاهدات، ونعزي عائلته، ولبنان، والمنطقة والعالم والأحرار، ونبارك له ولإخوانه الذين استشهدوا معه".

وهذا هو أول خطاب لمسؤول من حزب الله منذ اغتيال حسن نصر الله، الجمعة.