خارجية إيران: جرائم الكيان الصهيوني ضد الأهداف المرتبطة بإيران لن تبقى دون رد أو عقاب

اعلنت وزارة خارجية إيران، أن "اغتيال امين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله ونيلفروشان تهديد للأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين وانتهاك للقوانين الدولية"، مشيرة الى أن "استمرار هذه الإجراءات الإجرامية يمكن أن يجر المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار".
وأكدت أن "جرائم الكيان الصهيوني ضد الأهداف المرتبطة بإيران لن تبقى دون رد أو عقاب".
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