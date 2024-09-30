سول وواشنطن وطوكيو تعزز الجهود لمكافحة الأنشطة السيبرانية غير القانونية لبيونج يانج

ياسر رشاد - القاهرة - اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الأنشطة السيبرانية غير القانونية لكوريا الشمالية، والتي تستهدف صناعة العملات الافتراضية.

وذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- أنه تم التوصل إلى الاتفاق، خلال اجتماع عبر الإنترنت، حضره النائب الثالث لمستشار الأمن القومي الكوري "وانج يون-جونج"؛ ونائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للتكنولوجيات السيبرانية والناشئة "آن نويبرجر"؛ ونائب رئيس أمانة الأمن القومي الياباني "كيتشي إيتشيكاوا".

وقدرت الأطراف الثلاثة، أن الأنشطة السيبرانية غير القانونية لكوريا الشمالية، التي تمول برامج أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية أصبحت أكثر تطورا، وبورصات العملات الافتراضية العالمية بما في ذلك تلك الموجودة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أصبحت هدفها الرئيسي.

كما اتفقت الأطراف الثلاثة على التعاون مع الدول ذات التفكير المماثل لتتبع القوى التي تقف وراء الأنشطة السيبرانية غير القانونية لكوريا الشمالية، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للتهديدات.

وشددت على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لا سيما مع مزودي خدمات العملات الافتراضية، لزيادة الوعي بالتهديدات السيبرانية التي تمثلها بيونج يانج.

وتشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية قد كسبت أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي من خلال القرصنة وغيرها من الأنشطة غير المشروعة على مدى السنوات السبع الماضية، على الرغم من مواجهتها لعقوبات دولية شديدة، وفقا لمعهد استراتيجية الأمن القومي بكوريا الجنوبية.