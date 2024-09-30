ارتفاع أسعار النفط مع احتدام التوتر في الشرق الأوسط

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين في ظل مخاوف اضطراب الإمدادات، مع احتدام التوتر في الشرق الأوسط.
واشارت وكالة "روسيا اليوم"، الى أن "ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.04% إلى 68.89 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.56% إلى 73.10 دولار للبرميل".
وتصاعدت التوترات في منطقة الشرق الأوسط بعد استهداف إسرائيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في غارة جوية، وشن هجمات على اليمن بهدف ضرب "الحوثيون".
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