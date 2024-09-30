بايدن وافق على مساعدات دفاعية لتايوان بقيمة 567 مليون دولار

وافق الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ على مساعدات بقيمة 567 مليون دولار ل​تايوان​ في مجال الدّفاع، مع تكثيف الصّين للضّغوط السّياسيّة والعسكريّة على الجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتي.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان موجز، أنّ بايدن فوّض وزير الخارجيّة "لتوجيه سحب ما يصل إلى 567 مليون دولار من القطع والخدمات الدّفاعيّة لوزارة الدّفاع، والتّعليم والتّدريب العسكري، لتقديم المساعدة لتايوان".

وكانت واشنطن قد وافقت في نيسان هذا العام، على مساعدات عسكرية لتايوان بمليارات الدّولارات.

مع الإشارة إلى أنّ الصّين تعتبر تايوان جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها، ولا تستبعد اللّجوء إلى القوّة لاستعادتها، إذا لزم الأمر.