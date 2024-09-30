بوتين: سيتم تحقيق كل الأهداف المحدّدة في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّه "سيتم تحقيق جميع الأهداف المحدّدة" في أوكرانيا، وذلك لمناسبة الذكرى الثانية لضم روسيا أربع مناطق أوكرانية. واشار بوتين، الى أن "الحقيقة إلى جانبنا. جميع الأهداف المحدّدة سيتم تحقيقها"، مهنئا الشعب الروسي لمناسبة "يوم إعادة التوحيد" مع مناطق لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية، والتي يتم الاحتفال بضمّها من جانب واحد في 30 أيلول.

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