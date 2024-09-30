الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيّرة اخترقت مياهنا الاقتصادية في شمال البلاد

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، بأنّ "قبل قليل، تمّ اعتراض مسيّرة اخترقت منطقة المياه الاقتصاديّة لإسرائيل في شمال البلاد"، مشيرًا إلى أنّه "لم يتمّ تفعيل الإنذارات وفق السّياسة المتّبعة".

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