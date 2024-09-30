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المنسقة الأممية: تلوح بالأفق حقيقة قاسية بينما تظل الدعوات لوقف إطلاق النار من دون استجابة

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أشارت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت (Jeanine Hennis-Plasschaert)، في تصريح، إلى أنّ "على وقع طبول الحرب، يغيب صوت الأغلبيّة الصّامتة: النّساء والرّجال والأطفال الّذين يجدون أنفسهم، مرّةً أخرى، عاجزين أمام مستقبل مجهول. تلوح في الأفق حقيقة قاسية، بينما تظلّ الدّعوات لوقف إطلاق النّار من دون استجابة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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