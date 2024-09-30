سي إن إن عن مسؤول أميركي: إدارة بايدن قلقة من هجوم إيراني عقب مقتل نصرالله وتعمل مع إسرائيل على الدفاعات

اعلنت شبكة "سي إن إن"، عن مسؤول أميركي، أن "إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن قلقة من هجوم إيراني عقب مقتل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وتعمل مع إسرائيل على الدفاعات".

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