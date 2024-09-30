أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن لا غارة على الشياح وقد التبس الأمر على المواطنين المحيطين بالمنطقة لرؤيتهم سحابة من الدخان تبيّن انها ناتجة عن الغارة أمس.

كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الوطنية: لا غارة على الشياح والدخان المتصاعد نتيجة غارة حصلت يوم أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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